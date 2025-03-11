Взрывы в Ивано-Франковске: в "Укрзализныце" сообщили подробности

На железнодорожном вокзале было слышно звук от взрыва.

Взрывы в Ивано-Франковске, о которых появилась информация вечером 11 марта, произошли вне вокзала.

Об этом говорится в сообщении " Укрзализныци ".

На железнодорожном вокзале было слышно звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали.

Поезда курсируют по графику.

Напомним, в результате взрывов в Ивано-Франковске, по предварительной информации, пострадали. Также там произошло возгорание кровли многоэтажки, огонь ликвидируют пожарные.

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