Взрывы в Ивано-Франковске: в "Укрзализныце" сообщили подробности

На железнодорожном вокзале было слышно звук от взрыва.
Взрывы в Ивано-Франковске, о которых появилась информация вечером 11 марта, произошли вне вокзала.
Об этом говорится в сообщении " Укрзализныци ".
На железнодорожном вокзале было слышно звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали.
Поезда курсируют по графику.
Напомним, в результате взрывов в Ивано-Франковске, по предварительной информации, пострадали. Также там произошло возгорание кровли многоэтажки, огонь ликвидируют пожарные.
Читайте также: