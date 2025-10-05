ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
344
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Ивано-Франковской области: появились новые подробности

Россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области — есть пострадавшие и разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. По последним данным, есть пострадавшие и разрушения.

Детали атаки уточнила глава ОВА Светлана Онищук.

Ситуация в районах по состоянию на 5 октября

Ивано-Франковский район:

Один человек травмирован. Повреждение зафиксировано в 3 частных домохозяйствах и на территории спортивной гребной базы.

Надворнянский район:

Повреждены три жилых дома и два хозяйственных постройки.

Ранее сообщалось, что в регионе работали Силы противовоздушной обороны. Целью являлись объекты критической инфраструктуры.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет. На Львовщине четверо погибших.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
344
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie