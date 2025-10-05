- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Ивано-Франковской области: появились новые подробности
Россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области — есть пострадавшие и разрушение.
Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. По последним данным, есть пострадавшие и разрушения.
Детали атаки уточнила глава ОВА Светлана Онищук.
Ситуация в районах по состоянию на 5 октября
Ивано-Франковский район:
Один человек травмирован. Повреждение зафиксировано в 3 частных домохозяйствах и на территории спортивной гребной базы.
Надворнянский район:
Повреждены три жилых дома и два хозяйственных постройки.
Ранее сообщалось, что в регионе работали Силы противовоздушной обороны. Целью являлись объекты критической инфраструктуры.
Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет. На Львовщине четверо погибших.
Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.