Взрывы в Ивано-Франковской области: появились новые подробности

Последствия атаки / © Getty Images

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. По последним данным, есть пострадавшие и разрушения.

Детали атаки уточнила глава ОВА Светлана Онищук.

Ситуация в районах по состоянию на 5 октября

Ивано-Франковский район:

Один человек травмирован. Повреждение зафиксировано в 3 частных домохозяйствах и на территории спортивной гребной базы.

Надворнянский район:

Повреждены три жилых дома и два хозяйственных постройки.

Ранее сообщалось, что в регионе работали Силы противовоздушной обороны. Целью являлись объекты критической инфраструктуры.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет. На Львовщине четверо погибших.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.