Взрывы в Керчи и Феодосии: перекрыто движение по Крымскому мосту, в небе работает авиация

Крым

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В ночь на субботу во временно оккупированной Керчи и ее окрестностях раздались мощные взрывы. Как сообщают местные источники, сначала было слышно серию громких разрывов в районе поселка Глазовка, а впоследствии — по меньшей мере три сильных взрыва в поселке Юркино близ Керчи.

Движение по Керченскому мосту пока перекрыто. По данным очевидцев, в небе работает российская авиация и ПВО.

Кроме того, сообщается о двух взрывах во временно оккупированной Феодосии. Телеграмм-каналы отмечают, что этой ночью якобы рой украинских беспилотников направлялся для атаки по территории РФ и оккупированному Крыму.

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Напомним, ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обрушиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.