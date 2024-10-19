Взрывы в Киеве и обмен украинских военных: главные новости ночи 19 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Ночью враг атаковал Украину ударными дронами: где гремели взрывы Читать далее –>
- В Киевской области силы ПВО работали по враждебным целям Читать далее –>
- 95 украинских защитников вернулись из плена (фото) Читать дальше –>
- 58-й обмен военнопленными: домой вернулись украинцы, которые были "приговорены" РФ к пожизненному заключению (фото) Читать далее –>
- 86 дней обороняли Мариуполь: домой из российского плена вернулись 34 военнослужащих "Азова" Читать далее –>
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