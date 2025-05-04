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Взрывы в Киеве и пожар в Черкассах: главные новости ночи 4 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 мая 2025 года:
В Киеве упали обломки дронов: где вспыхнули пожары Читать далее –>
В Черкассах из-за атаки дронов РФ произошло сразу несколько пожаров Читать далее –>
В Киеве в результате российской атаки пострадал известный ТРЦ — соцсети (видео) Читать далее –>
Россия ударила по украинским городам дронами: где прозвучали взрывы Читать далее –>
Ночью 4 мая российские БПЛА атаковали Киев: озвучены последствия атаки на столицу (фото) Читать дальше –>