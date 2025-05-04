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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1330
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Киеве и пожар в Черкассах: главные новости ночи 4 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 мая 2025 года:

  • В Киеве упали обломки дронов: где вспыхнули пожары Читать далее –>

  • В Черкассах из-за атаки дронов РФ произошло сразу несколько пожаров Читать далее –>

  • В Киеве в результате российской атаки пострадал известный ТРЦ — соцсети (видео) Читать далее –>

  • Россия ударила по украинским городам дронами: где прозвучали взрывы Читать далее –>

  • Ночью 4 мая российские БПЛА атаковали Киев: озвучены последствия атаки на столицу (фото) Читать дальше –>

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