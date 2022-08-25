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Взрывы в Киевской области и в Кривом Роге и пожар вблизи Антоновского моста: главные новости ночи 25 августа

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Взрывы в Киевской области и в Кривом Роге и пожар вблизи Антоновского моста: главные новости ночи 25 августа

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 25 августа:

  • Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба прокомментировал информацию о взрывах в одной из общин Вышгородского района. Читать дальше –>
  • В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы. Читать дальше –>

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