Взрывы в Киевской области: власти сообщили последствия налета БПЛА

В ночь на 28 сентября ударные беспилотники России атаковали Киевскую область. Вражеские цели были сбиты. Обломки рухнули в 4-х районах.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах. В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. Повреждения незначительны, в домах выбиты окна. В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия", — рассказали местные власти.

Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части и зафиксировано несколько возгораний травяного настила. В КОВА отметили, что все пожары ликвидированы.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки.

Напомним, утром, около 8-ми,в Сумах раздались взрывы. Россияне атаковали медицинское учреждение. Есть погибшие и раненые.

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