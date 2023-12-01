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Взрывы в Кропивницком и нюансы оказания помощи Украине от США: главные новости ночи 1 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3363
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Кропивницком и нюансы оказания помощи Украине от США: главные новости ночи 1 декабря 2023 года

Ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу в разных регионах. / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 ноября 2023:

  • В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • В Белом доме убеждают, чтобы Конгресс не отделял помощь Украине Читать далее –>
  • Снабжение Украины новых ракет большой дальности из США перенесено на следующий год — СМИ Читать далее –>
  • В Пентагоне уверяют, что усиление помощи Израилю не будет влиять на поддержку Украины .
  • В Киевской области и ряде регионов объявили воздушную тревогу Читать далее –>

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