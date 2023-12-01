Взрывы в Кропивницком и нюансы оказания помощи Украине от США: главные новости ночи 1 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 ноября 2023:
- В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- В Белом доме убеждают, чтобы Конгресс не отделял помощь Украине Читать далее –>
- Снабжение Украины новых ракет большой дальности из США перенесено на следующий год — СМИ Читать далее –>
- В Пентагоне уверяют, что усиление помощи Израилю не будет влиять на поддержку Украины .
- В Киевской области и ряде регионов объявили воздушную тревогу Читать далее –>
Читайте также: