Взрывы в Крыму: дым поднимается над заводом в Керчи, подробности (видео)

В субботу, 4 ноября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты активизировали "дымовой занавес" и заявили об "успешной работе ПВО".

В оккупированном Крыму вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи раздались взрывы.

Об этом сообщают местные в Telegram каналах.

Сначала стало известно о воздушной тревоге в Крыму и перекрытии незаконного Крымского моста. Позже на нем традиционно появилось российская "маскировка".

Позже местные сообщили о звуках взрывов в Керчи. Пропагандисты поспешили успокоить, мол, это работает российское "певео" и все цели сбиты.

В то же время, появилась информация, что после взрывов дым появился якобы и на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оккупационный "вожак" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

"В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", — сказал Аксенов.

В Крыму прогремели взрывы: видео

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал, что Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS 30 октября.

Читайте также: