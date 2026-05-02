ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Крыму: громко в нескольких районах

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 2 мая прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова — местные сообщают о работе противовоздушной обороны и стрельбе по беспилотникам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Крым

Крым / © Жовта стрічка

В ночь на 2 мая во временно оккупированном Крыму зафиксировали взрывы сразу в нескольких районах полуострова. Об этом сообщают местные жители и мониторинговые каналы.

В частности, было громко в районах Красноперекопска и Джанкоя. Также сообщается о стрельбе по беспилотникам в районе Перевального, где расположена военная часть российских окупантов.

Кроме того, взрывы слышали в Симферополе и Симферопольском районе, в частности вблизи села Добре.

По предварительным данным, российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны. Официальной информации о последствиях, возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Ситуация уточняется.

ВСУ нанесли удар по катерам у Крымского моста

Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили о поражении двух российских катеров, охранявших Керченский мост . Речь шла о патрульном сторожевом катере ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионном катере "Граченок". В ВМС отметили, что эти суда использовались для охраны моста и борьбы с диверсантами.

Также напомним, украинские военные за месяц поразили пять российских кораблей и катеров , нанеся флоту РФ потери на сотни миллионов долларов.

В то же время, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что временно оккупированный Крым фактически полностью находится в зоне поражения Сил обороны Украины , а российские военные вынуждены постоянно маневрировать, чтобы избежать ударов.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie