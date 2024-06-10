Взрывы в Крыму и частичное исчезновение света и воды в Сумах: главные новости ночи 10 июня 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Суммы частично оказались без света и воды: названа причина Читать далее –>
- Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки — Генштаб ВСУ Читать далее –>
- Неспокойная ночь во временно оккупированном Крыму: слышны взрывы Читать далее –>
- В одном из населенных пунктов в Крыму исчез свет после ряда взрывов Читать далее –>
- После взрывов в Крыму промчались пожарные авто Читать далее –>
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