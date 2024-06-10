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Взрывы в Крыму и частичное исчезновение света и воды в Сумах: главные новости ночи 10 июня 2024 года

Взрывы в Крыму и частичное исчезновение света и воды в Сумах: главные новости ночи 10 июня 2024 года

Суммы оказались частично без света / Фото: mesper.es

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Суммы частично оказались без света и воды: названа причина Читать далее –>
  • Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки — Генштаб ВСУ Читать далее –>
  • Неспокойная ночь во временно оккупированном Крыму: слышны взрывы Читать далее –>
  • В одном из населенных пунктов в Крыму исчез свет после ряда взрывов Читать далее –>
  • После взрывов в Крыму промчались пожарные авто Читать далее –>

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