Взрывы в Крыму и обстрелы на Донбассе: главные новости ночи 30 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Крыму кафиры временно перекрыли движение мостом через Керченский пролив Читать далее –>
- На временно оккупированном Крымском полуострове раздались взрывы Читать далее –>
- Враг пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига — Deep State Читать далее –>
- Продолжаются бои в Роботино: село все больше превращается в одну большую серую зону — аналитики Читать далее –>
- Оккупанты обстреляли Красногоровку: есть раненые Читать далее –>
Читайте также: