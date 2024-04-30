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Взрывы в Крыму и обстрелы на Донбассе: главные новости ночи 30 апреля 2024 года

Взрывы в Крыму и обстрелы на Донбассе: главные новости ночи 30 апреля 2024 года

Ночью в Крыму было неспокойно / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Крыму кафиры временно перекрыли движение мостом через Керченский пролив Читать далее –>
  • На временно оккупированном Крымском полуострове раздались взрывы Читать далее –>
  • Враг пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига — Deep State Читать далее –>
  • Продолжаются бои в Роботино: село все больше превращается в одну большую серую зону — аналитики Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли Красногоровку: есть раненые Читать далее –>

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