Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Крыму и полеты вражеских дронов: главные новости ночи 7 октября 2024 года

Взрывы в Крыму и полеты вражеских дронов: главные новости ночи 7 октября 2024 года

Скриншот с видео. Враг продолжает ночью атаковать Украину / Фото: скриншот с видео

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова: первые подробности Читать далее –>
  • В Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Враг завершил полную оккупацию Красногоровки — Deep State Читать далее –>
  • Во временно оккупированной Феодосии вспыхнула нефтебаза Читать далее –>
  • Ночью по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новый Patriot уже в Украине! Кто предоставил ПВО?

Новый Patriot уже в Украине! Кто предоставил ПВО?

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация