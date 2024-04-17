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Взрывы в Крыму и продвижение врага: главные новости ночи 17 апреля 2024 года

Взрывы в Крыму и продвижение врага: главные новости ночи 17 апреля 2024 года

Иллюстрация: в Крыму ночью раздались взрывы / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Госдепе США надеются, что Палата представителей примет законопроект с дополнительным финансированием для Украины Читать далее –>
  • Враг продвинулся в Очеретино — Deep State Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Очевидцы сообщают, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта .
  • Оккупанты временно перекрыли движение мостом через Керченский пролив Читать далее –>

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