Взрывы в Крыму и продвижение врага: главные новости ночи 17 апреля 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В Госдепе США надеются, что Палата представителей примет законопроект с дополнительным финансированием для Украины Читать далее –>

Враг продвинулся в Очеретино — Deep State Читать далее –>

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

Очевидцы сообщают, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта .

Оккупанты временно перекрыли движение мостом через Керченский пролив Читать далее –>

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