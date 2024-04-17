Взрывы в Крыму и продвижение врага: главные новости ночи 17 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Госдепе США надеются, что Палата представителей примет законопроект с дополнительным финансированием для Украины Читать далее –>
- Враг продвинулся в Очеретино — Deep State Читать далее –>
- Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Очевидцы сообщают, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта .
- Оккупанты временно перекрыли движение мостом через Керченский пролив Читать далее –>
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