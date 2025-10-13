Взрывы в Крыму: масштабный пожар вызвал блэкаут

Во временно оккупированном Крыму утром раздались взрывы / © Getty Images

В понедельник, 13 октября, неизвестные беспилотники снова атаковали временно оккупированный Крым. Есть сообщения о попадании в Таврическую ТЭС, в результате чего в Симферополе и Феодосии наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

Кроме ТЭС, сообщают о вероятных ударах по подстанции «Кафа» (220 кВ) — рядом отмечен пожар. Этот объект обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова. В округе Гвардейского также раздавались взрывы — это место расположения складов, из которых, по данным СМИ, россияне запускают «Шахеды» по материковой Украине.

Телеграмм-каналы добавляют, что на севере Крыма около полуночи отключали мобильный Интернет, а затем в некоторых селах выключили электричество.

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта, жителей просят сделать запас воды.

Власти города призвали жителей села Приморское, сел Берегово и Ближние Камыши сделать запас воды. Обещают организовать подвоз воды в цистернах.

Ранее сообщалось, что в Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов. В результате атаки вспыхнуло, по меньшей мере, три резервуара с топливом.