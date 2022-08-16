Взрывы в Крыму: оккупационные власти полуострова сообщили о повреждении железной дороги в Джанкойском районе

Из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в Джанкойском районе оккупированного Крыма повреждена железная дорога.

Об этом сообщили оккупационные экстренные службы, пишет пропагандистское российское издание "ТАСС".

В то же время так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что маршрут поездов, следующих из России в аннексированный ею полуостров, будет изменен. Так, пассажирские поезда будут останавливать на станции Владиславовка.

Известно, что именно через Джанкой по железной дороге Россия перебрасывала на юг Украины — на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей военную технику и личный состав.

Следует отметить, что с утра, 16 августа, в селе Майское на оккупированном Россией полуострове детонируют снаряды в воинской части. Так называемые местные власти назвали это "инцидентом" и заявили об эвакуации населения.

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Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Видео огромного столба дыма, который видно из разных точек полуострова, опубликовали местные жители в Сети.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра.

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