Взрывы в Крыму: ВСУ подбили два крупных десантных корабля россиян

Также поразили узел связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

В ВСУ сообщили о поражениях в Крыму больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов".

Также попали в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры российского Черноморского Флота.

Напомним, вечером, 23 марта, во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

Оккупационные крымские власти заявили об успешной работе противовоздушной обороны. В соцсетях сообщают о многочисленных взрывах и попаданиях.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в районе аэродрома "Бельбек" прогремели три взрыва, тогда как в Севастополе насчитали шесть взрывов по состоянию на 22:00.

Кроме этого, якобы зафиксирован "прилет" по кораблям, в том числе на мысе Фиолент задымления, а в Инкермане стоял столб дыма.

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