Взрывы в Крыму: ВСУ уничтожили стратегический объект системы ПВО окупантов

Сами пропагандисты ранее сообщали, что в Крыму был атакован ракетно-зенитный полк ПВО.

В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Стратком ВСУ.

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"В ночь на 30 октября Вооруженные силы успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Местонахождение системы Противовоздушной обороны не раскрыли. Также неизвестно, о какой ПВО идет речь.

Кроме того, Силы обороны 25 октября попали во вражескую систему ПВО С-400, которая располагалась вблизи оккупированного Луганска. В результате удара система уничтожена.

Напомним, российские паблики сообщили, что ночью 30 октября в Крыму раздались взрывы. Пропагандисты уточнили, что хлопок произошел недалеко от села Оленевка. Там дислоцировался русский ракетно-зенитный полк ПВО.

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