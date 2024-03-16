Взрывы в Курске, реакция США на размещение западных войск в Украине: главные новости ночи 16 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Курске прогремели мощные взрывы (видео) Читать далее –>
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- Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину: о чем идет речь Читать далее –>
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