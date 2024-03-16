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Взрывы в Курске, реакция США на размещение западных войск в Украине: главные новости ночи 16 марта 2024 года

Взрывы в Курске, реакция США на размещение западных войск в Украине: главные новости ночи 16 марта 2024 года

Белый дом / Фото: УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • В США заявили, что не против размещения иностранных войск в Украине Читать далее –>
  • Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину: о чем идет речь Читать далее –>
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