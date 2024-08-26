Взрывы в Луцке: стали известны первые подробности о последствиях российской атаки

Из-за вражеской атаки в некоторых районах Луцка и селах вблизи города пропал свет.
Из-за российской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук утром 26 августа.
"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", — написал он на странице телеграмм.
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что вблизи Луцка сбили "шахед", его обломки упали в областном центре.
Вблизи Луцка сбит шахед. Обломки рухнули на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. На данный момент информация о пострадавших уточняется", — отметил глава области.
В 08:55 местные власти проинформировали о повторных взрывах в Луцке.
Из-за вражеской атаки в некоторых районах Луцка и селах вблизи города пропал свет.
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