Взрывы в Луцке: стали известны первые подробности о последствиях российской атаки

Из-за вражеской атаки в некоторых районах Луцка и селах вблизи города пропал свет.

Из-за российской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук утром 26 августа.

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"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", — написал он на странице телеграмм.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что вблизи Луцка сбили "шахед", его обломки упали в областном центре.

Вблизи Луцка сбит шахед. Обломки рухнули на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. На данный момент информация о пострадавших уточняется", — отметил глава области.

В 08:55 местные власти проинформировали о повторных взрывах в Луцке.

Из-за вражеской атаки в некоторых районах Луцка и селах вблизи города пропал свет.

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