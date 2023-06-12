Взрывы в Мелитополе и Токмаке и землетрясение в Японии: главные новости ночи 12 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 июня 2023 года:
- Обстрел эвакуационной лодки в Херсонской области: количество раненых возросло Читать далее –>
- В Японии произошло землетрясение: что известно Читать далее –>
- Взрывы прогремели на временно оккупированной территории Запорожской области Читать далее –>
- Взрывы раздались в Харькове Читать далее –>
- На стене пещеры обнаружили таинственные символы, высеченные пралюдской цивилизацией Читать далее –>
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