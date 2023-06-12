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Взрывы в Мелитополе и Токмаке и землетрясение в Японии: главные новости ночи 12 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1375
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Мелитополе и Токмаке и землетрясение в Японии: главные новости ночи 12 июня

Главные новости ночи 12 июня от ТСН.ua. Фото: Иван Федоров

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 июня 2023 года:

  • Обстрел эвакуационной лодки в Херсонской области: количество раненых возросло Читать далее –>
  • В Японии произошло землетрясение: что известно Читать далее –>
  • Взрывы прогремели на временно оккупированной территории Запорожской области Читать далее –>
  • Взрывы раздались в Харькове Читать далее –>
  • На стене пещеры обнаружили таинственные символы, высеченные пралюдской цивилизацией Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1375
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