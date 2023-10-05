Взрывы в Миргороде и новая коварная тактика россиян: главные новости ночи 5 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 октября 2023:
- По Украине ширилась воздушная тревога из-за ударных БПЛА Читать далее –>
- Россия хочет применить новую коварную тактику, чтобы сорвать экспорт украинского зерна — МИД Британии Читать далее –>
- В Миргороде прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Шольц объяснил, почему Германия пока не собирается поставлять в Украину ракеты Taurus — Bild Читать дальше –>
- США и ЕС ищут возможность использовать российские активы для восстановления Украины — Блинкен Читать далее –>
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