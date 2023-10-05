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Взрывы в Миргороде и новая коварная тактика россиян: главные новости ночи 5 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9857
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Миргороде и новая коварная тактика россиян: главные новости ночи 5 октября 2023 года

Судно с зерном / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 октября 2023:

  • По Украине ширилась воздушная тревога из-за ударных БПЛА Читать далее –>
  • Россия хочет применить новую коварную тактику, чтобы сорвать экспорт украинского зерна — МИД Британии Читать далее –>
  • В Миргороде прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Шольц объяснил, почему Германия пока не собирается поставлять в Украину ракеты Taurus — Bild Читать дальше –>
  • США и ЕС ищут возможность использовать российские активы для восстановления Украины — Блинкен Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
9857
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