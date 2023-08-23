Взрывы в Москве и атака БпЛА на Одесщину: главные новости ночи 23 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 августа 2023:
- Москву снова атакуют БпЛА: в столице РФ и области слышны взрывы (видео) Читать далее –>
- В Одесской области слышны взрывы: сообщается о работе ПВО Читать далее –>
- Военнослужащие получат доступ ко всем государственным реестрам — Минобороны Читать далее –>
- У Байдена уверены, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины .
- Китай поставлял России технику для строительства укреплений на оккупированных территориях Читать далее –>
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