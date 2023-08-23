Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Москве и атака БпЛА на Одесщину: главные новости ночи 23 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1036
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Москве и атака БпЛА на Одесщину: главные новости ночи 23 августа 2023 года

Последствия взрыва в Москве

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 августа 2023:

  • Москву снова атакуют БпЛА: в столице РФ и области слышны взрывы (видео) Читать далее –>
  • В Одесской области слышны взрывы: сообщается о работе ПВО Читать далее –>
  • Военнослужащие получат доступ ко всем государственным реестрам — Минобороны Читать далее –>
  • У Байдена уверены, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины .
  • Китай поставлял России технику для строительства укреплений на оккупированных территориях Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1036
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация