Взрывы в Николаеве и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 15 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
- В Николаеве раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- На Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон — военный обозреватель Читать далее –>
- В Николаеве — 11 пострадавших и одна погибшая в результате вражеского удара Читать далее –>
- Ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты: где прозвучали взрывы Читать далее –>
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