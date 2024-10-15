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Взрывы в Николаеве и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 15 октября 2024 года

Взрывы в Николаеве и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 15 октября 2024 года

Враг снова надоедал украинцам

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
  • В Николаеве раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • На Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон — военный обозреватель Читать далее –>
  • В Николаеве — 11 пострадавших и одна погибшая в результате вражеского удара Читать далее –>
  • Ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты: где прозвучали взрывы Читать далее –>

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