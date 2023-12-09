Взрывы в Николаеве и подготовка Украины к новым наступательным действиям: главные новости ночи 9 декабря 2023 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
- Соединенные Штаты хотят возобновить военные переговоры с Китаем. Это позволит снизить напряженность между странами. Больше читать здесь
- Украина готовится к новым наступательным операциям, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы. Больше читать здесь
- В Белом доме прокомментировали очередную ракетную атаку по Украине. Больше читать здесь
- В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Больше читать здесь
- США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Секторе Газа. Больше читать здесь
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