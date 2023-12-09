Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Николаеве и подготовка Украины к новым наступательным действиям: главные новости ночи 9 декабря 2023 года

Взрывы в Николаеве и подготовка Украины к новым наступательным действиям: главные новости ночи 9 декабря 2023 года

Война в Украине продолжается / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

  • Соединенные Штаты хотят возобновить военные переговоры с Китаем. Это позволит снизить напряженность между странами. Больше читать здесь
  • Украина готовится к новым наступательным операциям, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы. Больше читать здесь
  • В Белом доме прокомментировали очередную ракетную атаку по Украине. Больше читать здесь
  • В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Больше читать здесь
  • США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Секторе Газа. Больше читать здесь

Читайте ведущие новости:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1754
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация