Украина
8
Взрывы в Николаеве и последствия атаки на Харьков: главные новости ночи 3 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Атака на Харьков

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 января 2026 года:

  • В Николаеве раздались повторные взрывы на фоне дроновой опасности Читать далее –>

  • В Славянске остаются почти 5 тысяч детей – глава МВА Читать далее –>

  • Под завалами в Харькове обнаружили тело женщины: продолжается поисково-спасательная операция Читать далее –>

  • В Киеве и ряде областей Украины ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>

  • Николаев атаковали российские ударные БПЛА: пострадавших нет Читать далее –>

