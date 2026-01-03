- Дата публикации
Взрывы в Николаеве и последствия атаки на Харьков: главные новости ночи 3 января 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 января 2026 года:
В Николаеве раздались повторные взрывы на фоне дроновой опасности
В Славянске остаются почти 5 тысяч детей – глава МВА
Под завалами в Харькове обнаружили тело женщины: продолжается поисково-спасательная операция
В Киеве и ряде областей Украины ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Николаев атаковали российские ударные БПЛА: пострадавших нет