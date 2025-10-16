Взрывы в Николаеве: мониторы заявили об атаке дальнобойным КАБом, что говорят ВС

Авиобомба / © ТСН.ua

Сегодня днем в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Сети появилась информация, что россияне впервые атаковали город дальнобойным КАБом.

Воздушные силы отреагировали на информацию.

В Николаевской области сегодня в 11:30 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об управляемой авиабомбе курсом на Николаев. В городе раздались взрывы.

В мониторинговых каналах появилась информация, что российская армия впервые могла ударить по Николаеву модернизированным дальнобойным КАБом с дальностью более 150 км.

Что говорят в Воздушных силах

По данным военных, около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск средства воздушного нападения с самолета Су-34 из акватории Черного моря.

“Место падения установлено. Предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, устанавливающие тип авиационного средства поражения”, — отметили в командовании.

Напомним, этой ночью армия РФ ударила “Кинжалами”, дронами и крылатыми ракетами по Украине. Всего 357 целей. По данным ВС, направлением удара россиян являлись Полтавская и Харьковская области. Произошли попадания 14 ракет и 37 беспилотников на 14 локациях.