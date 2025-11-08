- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Николаеве: первые детали
Николаев пережил российскую атаку — под атакой находилась промышленная инфраструктура.
Ночью россияне «Шахедами» атаковали Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в ОВА.
«Ночью враг атаковал город БпЛА типа „Shahed“. Под атакой была промышленная инфраструктура. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Кроме этого, враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.
Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.
Также под атакой находилась Днепропетровщина. Больше об этом читайте в новости.