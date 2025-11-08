ТСН в социальных сетях

Украина
381
1 мин

Взрывы в Николаеве: первые детали

Николаев пережил российскую атаку — под атакой находилась промышленная инфраструктура.

Анастасия Павленко
Дроны атаковали город

Дроны атаковали город / © Associated Press

Ночью россияне «Шахедами» атаковали Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в ОВА.

«Ночью враг атаковал город БпЛА типа „Shahed“. Под атакой была промышленная инфраструктура. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.

Также под атакой находилась Днепропетровщина. Больше об этом читайте в новости.

