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Взрывы в Николаевской области и атака беспилотников в Курской области РФ: главные новости ночи 29 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Николаевской области и атака беспилотников в Курской области РФ: главные новости ночи 29 сентября 2023 года

Украинцев сегодня ждала очередная тревожная ночь

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 сентября 2023:

  • На оккупированной территории, вероятно, сбили вражеский борт тактической авиации — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • В Пентагоне открестились от информации о том, сколько танков Abrams получит Украину Читать далее –>
  • В США заверили, что переданное Украине оружие не попадает в чужие руки Читать далее –>
  • Россиянам представилась очередная атака "украинских беспилотников" в Курской области Читать далее –>
  • На Николаевщине раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
154
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