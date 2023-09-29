Взрывы в Николаевской области и атака беспилотников в Курской области РФ: главные новости ночи 29 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 29 сентября 2023:
- На оккупированной территории, вероятно, сбили вражеский борт тактической авиации — мониторинговые каналы Читать далее –>
- В Пентагоне открестились от информации о том, сколько танков Abrams получит Украину Читать далее –>
- В США заверили, что переданное Украине оружие не попадает в чужие руки Читать далее –>
- Россиянам представилась очередная атака "украинских беспилотников" в Курской области Читать далее –>
- На Николаевщине раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
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