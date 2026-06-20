Взрывы в областном центре: россияне атаковали город КАБами

В Суммах раздаются взрывы / © Крымский ветер

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Днем в субботу, 20 июня, российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Сумы с использованием управляемых авиабомб. В воздушную тревогу местные жители услышали в городе громкие взрывы.

О применении КАБов и взрывов в городе сообщают мониторинговые каналы.

Что известно о последствиях

В настоящее время точная информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди гражданского населения отсутствует. Местные власти и спасательные службы устанавливают все детали и последствия этой атаки.

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Посреди дня 20 июня российские беспилотники также совершили массированную атаку по Одесской области , где, к счастью, обошлось без пострадавших. Утром вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Белгород-Днестровском районе, вызвав возгорание газовоза и угрозу масштабного взрыва.

Позже кафиры ударили беспилотниками по территории местных транспортного и строительного предприятий. В результате этих попаданий возник сильный пожар и получили повреждения пустые топливные емкости.

Сегодня же на рассвете российские войска сбросили управляемую авиабомбу на Харьков . Вражеский боеприпас попал в 2-этажный многоквартирный дом в Холодногорском районе города, нанеся значительные разрушения.

По данным городского головы Игоря Терехова, во время поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело одного погибшего человека. В то же время спасателям удалось успешно вытащить из-под обломков 8 жителей, однако, по меньшей мере, 1 человек еще остается под разрушенными конструкциями.

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Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 07:00 количество пострадавших выросло до 9 человек. Из них 5 человек пришлось госпитализировать, а еще 4 получили необходимую медицинскую помощь прямо на месте.

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