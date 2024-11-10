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Взрывы в Одессе и Харькове и кружение вражеских беспилотников: главные новости 10 ноября 2024 года

Взрывы в Одессе и Харькове и кружение вражеских беспилотников: главные новости 10 ноября 2024 года

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия атаковала Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях Читать далее –>
  • Россияне снова осуществили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры Читать далее –>
  • РФ ударила из авиации возле гипермаркета в Харькове: что известно Читать далее –>
  • Враг продвинулся около шести населенных пунктов — Deep State Читать далее –>
  • Россияне снова атаковали Одессу: в одном из разрушенных домов нашли погибшую собаку Читать далее –>

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