Взрывы в Одессе и Харькове и кружение вражеских беспилотников: главные новости 10 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россия атаковала Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях Читать далее –>
- Россияне снова осуществили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры Читать далее –>
- РФ ударила из авиации возле гипермаркета в Харькове: что известно Читать далее –>
- Враг продвинулся около шести населенных пунктов — Deep State Читать далее –>
- Россияне снова атаковали Одессу: в одном из разрушенных домов нашли погибшую собаку Читать далее –>
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