- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2248
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Одессе и ситуация в Купянске: главные новости ночи 4 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 сентября 2025 года:
Горькая правда в том, что Украине лучше обменять землю на мир — The Telegraph Читать далее –>
Россияне атакуют Одессу дронами: в городе раздался ряд взрывов Читать далее –>
Закупка некачественных бронежилетов и шлемов: прокуроры Волыни через суд взыскали с поставщика более 28 млн грн Читать далее –>
Контратаки под Купянском не допустили ухудшения ситуации, но город и дальше в критическом состоянии — обозреватель Читать далее –>
DeepState: противник пытается просочиться в Купянск: фиксируют появление в серой зоне и в окрестностях города Читать дальше –>