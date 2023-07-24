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Взрывы в Одесской области и "бавовна" в Москве и в Крыму: главные новости ночи 24 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
21к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Одесской области и "бавовна" в Москве и в Крыму: главные новости ночи 24 июля 2023 года

В Одесской области ночью было громко / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 июля 2023:

  • Крымская "бавовна": на временно оккупированном полуострове раздаются взрывы Читать далее –>
  • В Одесской области прогремели взрывы — местные паблики Читать далее –>
  • Ракетный обстрел Одессы: генсек ООН призвал Россию немедленно прекратить нападения на культурные ценности, гражданскую и инфраструктуру Читать далее –>
  • В Москве началась "бавовна" в 4 утра: взрывы раздаются в разных районах города Читать далее –>
  • "Бавовна" в Москве: реакция российских властей Читать далее –>

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Просмотры
21к
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