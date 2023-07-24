Взрывы в Одесской области и "бавовна" в Москве и в Крыму: главные новости ночи 24 июля 2023 года

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Главные новости ночи 24 июля 2023:
- Крымская "бавовна": на временно оккупированном полуострове раздаются взрывы Читать далее –>
- В Одесской области прогремели взрывы — местные паблики Читать далее –>
- Ракетный обстрел Одессы: генсек ООН призвал Россию немедленно прекратить нападения на культурные ценности, гражданскую и инфраструктуру Читать далее –>
- В Москве началась "бавовна" в 4 утра: взрывы раздаются в разных районах города Читать далее –>
- "Бавовна" в Москве: реакция российских властей Читать далее –>
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