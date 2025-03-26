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Взрывы в Ахтырке, Черкассах и Кривом Роге: главные новости ночи 26 марта 2025 года

Взрывы в Ахтырке, Черкассах и Кривом Роге: главные новости ночи 26 марта 2025 года

Дроны целую ночь против 26 марта атаковали украинские города / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 марта 2025 года:

  • "Все живы. Реально чудо": Вилкул прокомментировал мощную вражескую атаку на Кривой Рог Читать дальше –>
  • Ночью 26 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Ночью Черкассы оцепили 14 вражеских беспилотников: раздавались взрывы Читать далее –>
  • Ночью российские беспилотники атаковали Ахтырку: загорелся пожар Читать далее –>
  • Новая жертва точечного удара: РФ массированно атаковала Кривой Рог Читать далее –>

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