Взрывы в оккупированном Джанкое: аналитики показали спутниковые снимки с техникой россиян

На аэродроме оккупанты хранили самолеты Су-25 и вертолеты Ми-28.
На военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое раздавались взрывы и зафиксировали пожары. Аналитики проанализировали снимки, сделанные в марте этого года, и показали, какую технику там хранили оккупанты.
Фото на своей странице в соцсети обнародовал военный обозреватель МТ Андерсон.
По данным, полученным со спутниковых снимков, на аэродроме в Джанкое оккупанты хранили четыре самолета Су-25, десяток вертолетов Ми-28 и два Ка-52. Кроме того, видна там и площадка с установкой С-400 – однако его россияне могли переместить.
Напомним, что ночью 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое зафиксировано 6 пожаров.
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