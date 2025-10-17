- Дата публикации
Взрывы в оккупированном Крыму: в районе Новофедоровки слышно серию мощных детонаций
В ночь на 17 октября жители оккупированного Крыма сообщили о серии мощных взрывов в районе Новофедоровки, где расположен военный аэродром российских оккупантов.
В ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы — в частности, в районе военного аэродрома в Новофедоровке, близ Сак.
По сообщениям местных жителей в телеграмм-каналах, слышны как звуки работы российских систем ПВО, так и взрывы со стороны военного объекта окупантов.
Жители соседней Евпатории сообщают об исчезновении электроснабжения после взрывов.
Оккупационная администрация пока не комментировала ситуацию. Из-за запрета публиковать информацию о поражении военных целей в Крыму большинство местных телеграмм-каналов закрыли комментарии или ограничили доступ к новостям, что создает информационный вакуум и затрудняет коммуникацию между жителями.
Напомним, что аэродром в Саках, расположенный в Новофедоровке, уже подвергался ударам раньше — в частности, в августе 2022 года там уничтожили несколько самолетов оккупантов.
Официального подтверждения нынешних взрывов украинской или российской сторон пока нет.
Напомним, 9 октября украинские бойцы ударили по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области . Это Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная диспетчерская станция «Ефимовка».
Примечательно, что эти военные объекты играют критическую роль в возможности РФ обеспечивать свои войска и продолжать войну.
В результате обстрела на территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар. Реальные масштабы повреждений уточняются.