Взрывы в оккупированном Крыму: в районе Новофедоровки слышно серию мощных детонаций

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы — в частности, в районе военного аэродрома в Новофедоровке, близ Сак.

По сообщениям местных жителей в телеграмм-каналах, слышны как звуки работы российских систем ПВО, так и взрывы со стороны военного объекта окупантов.

Жители соседней Евпатории сообщают об исчезновении электроснабжения после взрывов.

Оккупационная администрация пока не комментировала ситуацию. Из-за запрета публиковать информацию о поражении военных целей в Крыму большинство местных телеграмм-каналов закрыли комментарии или ограничили доступ к новостям, что создает информационный вакуум и затрудняет коммуникацию между жителями.

Напомним, что аэродром в Саках, расположенный в Новофедоровке, уже подвергался ударам раньше — в частности, в августе 2022 года там уничтожили несколько самолетов оккупантов.

Официального подтверждения нынешних взрывов украинской или российской сторон пока нет.

Напомним, 9 октября украинские бойцы ударили по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области . Это Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная диспетчерская станция «Ефимовка».

Примечательно, что эти военные объекты играют критическую роль в возможности РФ обеспечивать свои войска и продолжать войну.

В результате обстрела на территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар. Реальные масштабы повреждений уточняются.