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Взрывы в подмосковном Домодедово и атака дронами Shahed: главные новости ночи 10 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
829
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в подмосковном Домодедово и атака дронами Shahed: главные новости ночи 10 августа 2023 года

Взрыв и пожар в подмосковном Домодедово

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 августа 2023:

  • В подмосковном Домодедово раздались взрывы и загорелся пожар (видео) Читать далее –>
  • В Эквадоре на митинге жестоко застрелили кандидата в президенты Читать далее –>
  • Воздушную тревогу объявляли по всей Украине Читать далее –>
  • У Байдена разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать даже при Трампе — Госдеп Читать далее –>
  • В Норвегии шторм разрушил дамбу, власти эвакуировали тысячи человек Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
829
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