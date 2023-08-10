Взрывы в подмосковном Домодедово и атака дронами Shahed: главные новости ночи 10 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 августа 2023:
- В подмосковном Домодедово раздались взрывы и загорелся пожар (видео) Читать далее –>
- В Эквадоре на митинге жестоко застрелили кандидата в президенты Читать далее –>
- Воздушную тревогу объявляли по всей Украине Читать далее –>
- У Байдена разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать даже при Трампе — Госдеп Читать далее –>
- В Норвегии шторм разрушил дамбу, власти эвакуировали тысячи человек Читать далее –>
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