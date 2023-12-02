Взрывы в пригороде Днепра и масштабные ДТП: главные новости ночи 2 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие Читать далее –>
- В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра прогремели взрывы Читать далее –>
- В Киеве водитель под хмельком отправил на тот свет двух человек в результате ДТП Читать далее –>
- В Сумской области прозвучало 20 взрывов Читать далее –>
- На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковое авто: есть пострадавшие Читать далее –>
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