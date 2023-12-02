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Взрывы в пригороде Днепра и масштабные ДТП: главные новости ночи 2 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в пригороде Днепра и масштабные ДТП: главные новости ночи 2 декабря 2023 года

В течение ночи несколько раз звучала воздушная тревога / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие Читать далее –>
  • В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра прогремели взрывы Читать далее –>
  • В Киеве водитель под хмельком отправил на тот свет двух человек в результате ДТП Читать далее –>
  • В Сумской области прозвучало 20 взрывов Читать далее –>
  • На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковое авто: есть пострадавшие Читать далее –>

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Просмотры
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