Взрывы в пригороде Днепра и масштабные ДТП: главные новости ночи 2 декабря 2023 года

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В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие Читать далее –>

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра прогремели взрывы Читать далее –>

В Киеве водитель под хмельком отправил на тот свет двух человек в результате ДТП Читать далее –>

В Сумской области прозвучало 20 взрывов Читать далее –>

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковое авто: есть пострадавшие Читать далее –>

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