Взрывы в России и пожар в психоневрологическом диспансере Харьковской области: главные новости ночи 5 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Курахово: продолжаются бои за промзону города — военный обозреватель Читать далее –>
- Взрывная ночь в России: беспилотники атаковали Таганрог Читать далее –>
- Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотична — Deep State Читать далее –>
- Атака на Таганрог длилась более 2 часов: есть попадание по военному аэродрому рядом — обозреватель Читать далее –>
- В Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек Читать далее –>
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