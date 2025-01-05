Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в России и пожар в психоневрологическом диспансере Харьковской области: главные новости ночи 5 января 2025 года

Взрывы в России и пожар в психоневрологическом диспансере Харьковской области: главные новости ночи 5 января 2025 года

В пожаре пострадали люди / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Курахово: продолжаются бои за промзону города — военный обозреватель Читать далее –>
  • Взрывная ночь в России: беспилотники атаковали Таганрог Читать далее –>
  • Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотична — Deep State Читать далее –>
  • Атака на Таганрог длилась более 2 часов: есть попадание по военному аэродрому рядом — обозреватель Читать далее –>
  • В Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация