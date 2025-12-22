- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 654
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в России и сход с пути грузового поезда в Украине: главные новости ночи 22 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 декабря 2025 года:
Серия взрывов в Краснодарском крае РФ: обломки БПЛА повредили трубопровод Читать далее –>
Атака дронов в Краснодарском крае РФ: повреждены причалы и суда, вспыхнули пожары Читать далее –>
Недалеко от Коростеня сошел с пути грузовой поезд: травмированы, движение ограничено Читать далее –>
Стармер и Трамп обсудили войну в Украине и усилия по достижению справедливого мира Читать далее –>
Переговоры по Украине в США: Виткофф прокомментировал контакты с Киевом и Москвой Читать далее –>