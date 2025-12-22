ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
654
654
1 мин
1 мин

Взрывы в России и сход с пути грузового поезда в Украине: главные новости ночи 22 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 декабря 2025 года:

  • Серия взрывов в Краснодарском крае РФ: обломки БПЛА повредили трубопровод Читать далее –>

  • Атака дронов в Краснодарском крае РФ: повреждены причалы и суда, вспыхнули пожары Читать далее –>

  • Недалеко от Коростеня сошел с пути грузовой поезд: травмированы, движение ограничено Читать далее –>

  • Стармер и Трамп обсудили войну в Украине и усилия по достижению справедливого мира Читать далее –>

  • Переговоры по Украине в США: Виткофф прокомментировал контакты с Киевом и Москвой Читать далее –>

Дата публикации
654
654
