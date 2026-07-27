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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
565
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в российских городах, новая технология от Британии и коммунальный коллапс на оккупированных территориях: главные новости ночи 27 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Ростов

Атака на Ростов / © из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 июля 2026 года:

  • В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают об ударе по зданию ФСБ Читать далее –>

  • Белгород массированно атаковали дроны: загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода (фото, видео) Читать дальше –>

  • Британия передаст Украине права на Stone Cloak: что известно о системе РЭБ, которая "скрывает" дроны Читать далее –>

  • Ростов атаковали беспилотники: в городе гремели взрывы, сообщают о "прилетах" в порту (видео) Читать дальше –>

  • Оккупированные города оказались на грани коммунального коллапса: света нет на днях, бензин – по 220 рублей .

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Дата публикации
Количество просмотров
565
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