Атака на Ростов / © из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 июля 2026 года:

В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают об ударе по зданию ФСБ Читать далее –>

Белгород массированно атаковали дроны: загорелись квартиры и авто, исчезли свет и вода (фото, видео) Читать дальше –>

Британия передаст Украине права на Stone Cloak: что известно о системе РЭБ, которая "скрывает" дроны Читать далее –>

Ростов атаковали беспилотники: в городе гремели взрывы, сообщают о "прилетах" в порту (видео) Читать дальше –>