Взрывы в российских городах, Сенат США одобрил финансирование правительства: главные новости ночи 9 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Сенат США одобрил временное финансирование правительства: документ будет действовать до 30 сентября Читать далее –>
- В российских Курске и Таганроге прогремели взрывы (видео) Читать далее –>
- Макрон снова прокомментировал возможную отправку войск в Украину Читать далее –>
- Посольство Нидерландов сообщило об угрозе терактов в России в ближайшие дни Читать далее –>
- Захватчики обстреляли Херсон: пострадал 7-летний мальчик Читать далее –>
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