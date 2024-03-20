Взрывы в российском Энгельсе и договоренности о расширении торговой поддержки для Украины: главные новости ночи 20 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Европе достигли договоренности о расширении торговой поддержки для Украины с гарантиями для фермеров ЕС Читать далее –>
- Россияне запретили личному составу разговаривать с населением на временно оккупированных территориях Читать далее –>
- Мощные взрывы прогремели над Энгельсом Саратовской области РФ Читать далее –>
- Польские фермеры будут протестовать по всей стране: названа причина Читать далее –>
- Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов Читать дальше –>
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