- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 987
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Ровенской области: поврежден многоквартирный дом
По данным властей, обошлось без травмированных.
Во вторник, 23 декабря, во время массированной атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В нем взрывной волной выбило окна.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.
«Люди не ранены», — подчеркнул чиновник.
Заметим, в Ровенской области от 04:14 объявлена воздушная тревога. Около 05:30 корреспонденты «Общественного» сообщили, что в Ровно слышны взрывы.
Как сообщалось, утром в Хмельницком раздались взрывы. Город находился под атакой беспилотников. В Хмельницком и местами на территории области пропал свет. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.