Украина
987
1 мин

Взрывы в Ровенской области: поврежден многоквартирный дом

По данным властей, обошлось без травмированных.

Елена Капник
Окно.

Окно. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 23 декабря, во время массированной атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В нем взрывной волной выбило окна.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.

«Люди не ранены», — подчеркнул чиновник.

Заметим, в Ровенской области от 04:14 объявлена воздушная тревога. Около 05:30 корреспонденты «Общественного» сообщили, что в Ровно слышны взрывы.

Как сообщалось, утром в Хмельницком раздались взрывы. Город находился под атакой беспилотников. В Хмельницком и местами на территории области пропал свет. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.

987
