Взрывы в Ровенской области: стало известно, что было целью россиян

Все службы работают над устранением последствий вражеского удара.

Сегодня, 17 ноября, Ровенщина подверглась ракетному удару врага. Целью стал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ОВА.

"В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение. Пострадали также соседние жилые дома, там выбиты стекла. Руководство громады готово предоставить людям временное жилье", — написал глава ОВА Александр Коваль.

Ранее сообщалось, что в Ровно раздались взрывы.

В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

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