Взрывы в ряде областей и помощь от Канады в виде дронов: главные новости ночи 20 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В нескольких областях прогремели взрывы Читать далее –>
- Генассамблея ООН и Совбез соберутся к годовщине полномасштабного вторжения в Россию в Украину Читать далее –>
- Один из украинских телеканалов заявил об изломе эфирной системы Читать далее –>
- Великобритания остановила одну из программ для беженцев Читать далее –>
- Канада планирует передать Украине более 800 беспилотников Читать далее –>
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