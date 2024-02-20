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Взрывы в ряде областей и помощь от Канады в виде дронов: главные новости ночи 20 февраля 2024 года

Взрывы в ряде областей и помощь от Канады в виде дронов: главные новости ночи 20 февраля 2024 года

Украинцев снова ждала неспокойная ночь / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В нескольких областях прогремели взрывы Читать далее –>
  • Генассамблея ООН и Совбез соберутся к годовщине полномасштабного вторжения в Россию в Украину Читать далее –>
  • Один из украинских телеканалов заявил об изломе эфирной системы Читать далее –>
  • Великобритания остановила одну из программ для беженцев Читать далее –>
  • Канада планирует передать Украине более 800 беспилотников Читать далее –>

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