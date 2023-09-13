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Взрывы в Севастополе и атака на Одесскую область: главные новости ночи 13 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1830
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Севастополе и атака на Одесскую область: главные новости ночи 13 сентября 2023 года

Жители Крыма и Одесщины ждала неспокойная ночь / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 сентября 2023:

  • В Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни Читать далее –>
  • В Сумах раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • В Севастополе — серия громких взрывов — очевидцы Читать далее –>
  • Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие Читать далее –>
  • Ночью в Крыму произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе Читать далее –>

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