Взрывы в Севастополе и атака на Одесскую область: главные новости ночи 13 сентября 2023 года

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Главные новости ночи 13 сентября 2023:
- В Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни Читать далее –>
- В Сумах раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- В Севастополе — серия громких взрывов — очевидцы Читать далее –>
- Россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины: есть пострадавшие Читать далее –>
- Ночью в Крыму произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе Читать далее –>
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