Взрывы в Севастополе: в ГУР рассказали об пораженных вражеских кораблях

Речь идет о попадании в большой десантный корабль и подлодку России.

Украинская разведка подтвердила, что во время атаки по Севестополю были поражены два российских судна.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии общественному.

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По его словам, речь идет о попадании в большой десантный корабль и подлодку. Какие именно суда получили повреждения и насколько серьезны последствия – он не раскрыл.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе, в частности оборудования. Можем подтвердить поражение крупного десантного корабля и подводной лодки", — сказал он.

Тем временем ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон на странице X предположил, что в результате атаки на Севастополь могли быть повреждены 2 корабля Черноморского флота России: большой десантный корабль "Рапучая" и подлодка "KILO", являющаяся носителем ракет "Калибр".

Повреждены русские корабли в Севастополе. ФОТО: MT_Anderson

Напомним, в ночь на 13 сентября прогремели взрывы в Севастополе. В России заявили об атаке по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате чего получили повреждения 2 корабля.

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