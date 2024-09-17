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Взрывы в Сумах и Херсонской области: главные новости ночи 17 сентября 2024 года

Взрывы в Сумах и Херсонской области: главные новости ночи 17 сентября 2024 года

Иллюстрация. В городе после взрывов частично исчез свет / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • На Сумщине раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание Читать далее –>
  • Россияне нанесли массированный удар по Сумам: силы ПВО пытаются противодействовать вражеским ударам Читать далее –>
  • В районе аэродрома "Энгельс" раздаются взрывы — рос"СМИ" Читать далее –>
  • В Сумах после взрывов частично исчез свет — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • В Херсонской области прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

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