ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1587
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Суммах: что известно о массированной атаке россиян

Враг беспилотниками ударил по Сумской громаде, повреждены объекты инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Сумах было неспокойно

В Сумах было неспокойно / © Getty Images

В ночь на 27 августа в Сумах прозвучала серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской громады. Предварительно, без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы», — уточнил он.

Напомним, первый взрыв был слышен примерно в 01:08. После этого раздалось еще несколько взрывов. Судя по сообщениям, их было более четырех.

Параллельно появилась информация о проблемах со светом. Также после 1:30 сообщалось о серии взрывов в Ахтырке. Около двух ночи Олег Григоров подтвердил удары по Сумской громаде, отметив, что враг бил беспилотниками.

Дата публикации
Количество просмотров
1587
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie