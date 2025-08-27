- Дата публикации
Взрывы в Суммах: что известно о массированной атаке россиян
Враг беспилотниками ударил по Сумской громаде, повреждены объекты инфраструктуры.
В ночь на 27 августа в Сумах прозвучала серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской громады. Предварительно, без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы», — уточнил он.
Напомним, первый взрыв был слышен примерно в 01:08. После этого раздалось еще несколько взрывов. Судя по сообщениям, их было более четырех.
Параллельно появилась информация о проблемах со светом. Также после 1:30 сообщалось о серии взрывов в Ахтырке. Около двух ночи Олег Григоров подтвердил удары по Сумской громаде, отметив, что враг бил беспилотниками.